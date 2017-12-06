Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasığında zorlanma meydana gelen Arjantinli yıldız, 2 gün tedavi göreceği için takımla birlikte çalışamayacak. Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen tecrübeli orta saha 4 gol 5 asistlik performansıyla öne çıktı. Batalla, F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Kubilay Kanatsızkuş da kasık sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sakatlığı atlatan kaleci Harun Tekin ise dün çalışmalara başladı.

3185 GÜNLÜK HASRET

Bursa, F.Bahçe'yi yenerek rakibine karşı iç sahadaki şanssızlığını kırmak istiyor. Timsah, Kanarya'yı Bursa'da en son 20 Mart 2009 tarihinde yenmiş, sonrasında evinde çıktığı 8 mücadelede 3 puanı bir arada görememişti. Bu periyotta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik alan Bursaspor kazanıp, 3185 gün sonra taraftarı önünde galibiyet almak istiyor.