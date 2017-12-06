Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nu bir maç kala lider bitirmeyi garantileyen Kara Kartallar, bu gece 22.45’te Leipzig deplasmanına yeni rekorlar için çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Almanya’dan galibiyet veya beraberlikle ayrıldığı takdirde ilk defa bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi’ndeki grup aşamasını namağlup tamamlayacak. 11 puanı bulunan siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle berabere kalsa dahi Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puana ulaşan takım unvanını da alacak. Beşiktaş, Porto ile berabere kalarak 2007-08 sezonunda 11 puana ulaşan Fenerbahçe’nin rekorunu egale etmişti. Beşiktaş ayrıca bu gece 2 gol bulursa, grup mücadelesinde en çok gol atan Türk takımı olacak. Şenol Güneş de rekor için sahaya çıkacak. Türk teknik direktörler arasında Devler Ligi’nde takımına en fazla puan kazandıran çalıştırıcı olan Güneş, 2007-08 sezonunda Fenerbahçe’ye 11 puan kazandıran Brezilyalı teknik adam Arthur Zico’yu da geçmeye çalışacak.