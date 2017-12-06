Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leipzig önünde sahaya üç puan için çıkacaklarını söyledi. Bir basın toplantısı yapan Güneş, “Rakibimiz güçlü ve beğendiğim bir takım. Kendi adımıza iyi oyun oynamak istiyoruz. 5 maçta da bu oldu. Yine iz bırakmak istiyoruz” derken, “Taraftarı olmayan oyunun zevki yok. Bir karar (ertelemeli ceza) alındı. Bana göre haksız bir karar. Lyon’da yaşanan olayın sorumlusu biz değiliz. Yarın (bugün) Beşiktaş taraftarı olmayacak, umarım Alman seyircilere güzel bir maç izletiriz. Devletler bile birbirini kontrol edemiyor, bizden deplasmandaki taraftarları kontrol etmemizi istiyorlar” serzenişinde bulundu.



Erkin: Daha güçlü döneceğim

“Ricardo, Pepe, Tolgay’ın sakatlıkları var, Gökhan’ın ufak bir problemi vardı. Atiba ve Babel de sürekli oynadıkları için yorgunlar, riske etmedik” diyerek rotasyon sebebini açıklayan Güneş, “Çalışmanın karşılığında hedefe ulaşırsınız. Onun için mutluyuz. Her maç önemli bu da önemli. Trabzonspor’da Şampiyonlar Ligi’nde son maçta (Lille) 1 puan alarak elendik. UEFA Ligi’nde son maçta (Sporting) mağlup olup elendik. Geçen sene yine son maçta (D.Kiev) kaybettik. Yeter artık dedik. Yönetim, taraftar ve sizin destekleriniz ya da köstekleriniz bize çok katkı yaptı” sözleriyle bu sezonki başarının mental arka planını açıkladı. Toplantıya katılan Caner Erkin de, “Güçlü bir rakiple oynayacağız. Gruptan lider çıkıyoruz. Namağlup tamamlamak istiyoruz. Cezamdan dolayı ligde oynayamıyorum ama daha da güçlü bir Caner Erkin olarak geri döneceğim” açıklaması yaptı.