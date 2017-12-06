Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da şimdilik görevde kalan Hırvat teknik adam Igor Tudor’un geleceği belirsizliğini korurken, son yıllardaki teknik direktör istikrarsızlığı da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü dönemine başlayabileceği ifade edilen Fatih Terim’in 2013-2014 sezonunun ortasında A millî takıma gitmesinin ardından hiçbir teknik direktörün bir sezonun 34 haftalık sürecinde görev yapamadığı Galatasaray’da, şimdi de Tudor hedef tahtasında. Öyle ki, Terim’den sonra görev yapan hocalar başarılı olsun, başarısız olsun, Terim’in adı demoklesin kılıcı gibi sarı-kırmızılı kulüpte teknik adamların başında hep sallanıyor. 3 kupalı Hamza Hamzaoğlu da Terim sonrası 1 yılı tamamlayamazken, son olarak Tudor F.Bahçe ve Beşiktaş’tan 3’er puan önde olmalarına rağmen üzerinde Terim isminin ağırlığını hissediyor.

> Mancini kupa kazanmıştı

Kötü sonuçların devam etmesi hâlinde Tudor ile de yollarını ayırması beklenen Galatasaray’da, Terim’in yerine göreve gelen Roberto Mancini Türkiye Kupası’nı kazanmasına rağmen, yeni sezon öncesi oluşan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Mancini’nin yerine büyük bir beklentiyle Türkiye’ye ayak basan Prandelli de Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü sonuçların da etkisiyle Türk futboluna kısa sürede veda ederken, Dursun Özbek’in kovduğu ilk hoca Hamza Hamzaoğlu olmuştu. Çok kısa sürede kazandığı üç kupaya rağmen kovulmaktan kurtulamayan Hamzaoğlu’nun yerine Mustafa Denizli’yi göreve getiren Özbek’in bu seçimi sonuç vermeyince yola altyapı hocası Riekerink ile devam eden Galatasaray, yine sezon ortasında Hollandalı ile yolları ayırmıştı.

> Guttmann’ı hatırlatıyor

Sarı-kırmızılı camiadaki Fatih Terim döngüsü akıllara ister istemez Benfica ve Macar teknik direktörü Bela Guttmann’ı getiriyor. Takımıyla 1961 ve 1962 yıllarında iki sene üst üste Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kaldıran Guttmann, bu başarılarının ardından görevine son verilince Benfica’nın 100 yıl boyunca Avrupa’da kupa kaldıramayacağını söylemiş ve Portekiz ekibi o tarihten bu yana oynadığı 8 Avrupa Kupası finalini de kaybetmişti. 2013-2014 sezonunda dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal tarafından Galatasaray’ın “maaşlı bir elemanı” olduğu belirtilen Terim, görevine son verilmesinin ardından kırgınlığını birçok defa dile getirmekten çekinmemişti. Önceki gün Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim’in evine giderken, tecrübeli hocaya “Dön” çağrısı yaptı. Galatasaray yönetimi şu an sakin bir politika izlemeye seçerken, her kaybedilen puanda Fatih Terim’in ismi gündeme gelmeye devam edecek gibi görünüyor.