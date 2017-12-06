Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Profesyonel görüntüsüyle dikkat çeken ve ekstra çalışmalarıyla takdir toplayan tecrübeli santrfor Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş karşılaşmalarında varlık gösteremedi. Sarı-kırmızılı takım bu 3 maçta da beklentilerin altında kalırken Gomis de ileride âdeta çaresiz kaldı. Bu karşılaşmalarda Cimbom sadece 1 gol üretebilirken, Gomis skora etki edemedi. Fransız futbolcunun rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerdeki başarısızlığı da dikkati çekti.



Daha fazla çalışacağım

Golcü futbolcu Türk Telekom’da oynanan Fenerbahçe maçında girdiği 11 ikili mücadelenin 6’sını kaybederken, Trabzon’da 8, Vodafone Park’ta 9 ikili mücadeleden mağlup ayrıldı. Bu durum Gomis’i bir hayli hırslandırırken, şimdiden ikinci yarıdaki derbileri düşünmeye başladı. Gomis, taraftarları bu maçlarda üzdükleri için moralinin çok bozuk olduğunu ifade ederken, kendilerini affettirmek için şimdi daha da fazla çalışacaklarını söyledi.