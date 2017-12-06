Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Janssen, şampiyonlukla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

4. YILDIZI TAKACAĞIZ



Bütün Fenerbahçelilerin aklında sadece şampiyonluk var. Hepsi 4. yıldızı takmayı düşlüyor. Sen ne düşünüyorsun?

"Dördüncü yıldızı bu yıl takmak istiyor musun, kulübün tarihine geçmek istiyor musun?' sorusuna tek kelimeyle cevap verebilirim; takmak istiyor musun değil, takacağız. Biz buna gerçekten çok inanıyoruz. Böyle bir konuda kafamızda en ufak bir şüphe olursa başarılı olabilmeniz mümkün değildir. Hedefimiz budur. Sezona kötü başlamamıza rağmen isteğimizde, hedefimizde herhangi bir sapma hiç olmadı. Kendimize güveniyor, inanıyor ve bu hedef için çalışmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin 3 yıllık şampiyonluk özlemine son verip bu zinciri kıracağız."

AYKUT HOCA ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM



Aykut Kocaman’ın takım üzerindeki etkisi nedir?

"Aykut Hoca takımımız için çok önemli bir isim. Geleli çok fazla bir süre olmamasına rağmen takımın çehresini çok fazla değiştirdi. Her an onun etkisini hissediyoruz. Bize sürekli tavsiyelerde, taktik bilgilendirmelerde bulunuyor. Bunun da yavaş yavaş saha sonuçlarına yansıdığını görüyorsunuz. Bize tecrübesiyle daha büyük katkıları olacaktır. Buna eminim."

Sarı-lacivertli kulüp, 2014 yılında yaptığı paylaşımla 4. yıldızı takacaklarını iddia etmişti.