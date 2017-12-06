Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki Real Madrid Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? H Grubu'nda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak son 16'ya çıkmayı garantileyen Real Madrid, APOEL ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne gitme adına yarışan Borissia Dortmund'u konuk edecek. Dortmund ise 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak APOEL'le beraber 2 puanda 3. sırada bulunuyor. Dortmund, Real Madrid karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Son 16'ya kalan Madrid ise Dortmund karşısında daha rahat olarak mücadele edecek. Peki Real Madrid Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BORUSSİA DORTMUND-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Borsussia Dortmund-Real Madrid maçı 26 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Signal Iduna Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI

BUGÜN

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)

21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)

21.45 Beşiktaş - Leipzig (Almanya)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)

27 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)

21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)

21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)