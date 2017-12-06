Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gelecek hafta oynanacak Akhisar sınavına farkı bir kadroyla çıkacak. Başakşehir'in ardından son olarak Beşiktaş karşısında alınan farklı yenilgiyle hedefteki adam olan Tudor, sezon başında ıslıklanan Selçuk İnan'a ilk 11'de şans verecek.

BELHANDA'NIN YERİNE OYNAYACAK



Alınan bilgilere göre Tudor, derbide yokları oynayan Belhanda'yı kesip Selçuk İnan'ı 11'e monte etmeyi planlıyor.

Linnes'e yeniden forma verip Denayer'i kulübeye çekmesi beklenen Tudor'un idman temposunu da artıracağı öğrenildi.