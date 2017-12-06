Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15'inci haftasında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fransız çalıştırıcı, karşılaşma öncesi Özlüce Tesisleri'nda açıklamalarda bulundu.

Le Guen, "Şu çok net ki bizi gerçekten zor bir karşılaşma bekliyor. Bizim için çok önemli bir maç, çok fazla şey ifade ediyor. Fenerbahçe de son dönemde gerçekten büyük bir çıkış yakalayan bir takım. Bizi zor bir görev bekliyor, burası kesin" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KARŞILAŞMA"

Yeşil beyazlı ekibin son 7 haftadır ligde yenilgi yüzü görmediğinin hatırlatılması üzerine Paul Le Guen, "Açıkçası beni endişelendiren konu takımımızın herhangi bir şekilde rehavete kapılması değil, Fenerbahçe beni endişelendiriyor. Eminim ki taraftarımız gelecektir, stadı tamamen dolduracaklardır ve bize ihtiyacımız olan atmosferi sağlayarak daha fazla odaklanmamızı sağlayacaklardır zaten karşılaşmamızda. Bu maç gerçekten çok önemli ve çok büyük bir karşılaşma" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİ"

Fenerbahçe'nin kendisini neden endişelendirdiğine açıklık getiren Fransız çalıştırıcı, "Son haftalardaki çıkışları gerçekten bizi endişelendiriyor, ama bir yandan da sakat ve cezalı oyuncularının dönüşü var. Vincent Jansen ve Mathieu Valbuena kadroya geri döndü. Zaten iyi olan, rotasyonu yüksek olan geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe, bu oyuncularının da dönüşüyle muhtemelen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak" ifadelerini kullandı..