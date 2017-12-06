Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Galatasaray'da hatalı goller yiyen ancak takımını da farktan kurtaran isim olan Fernando Muslera, Galatasaray TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

BİR SONRAKİ DERBİYİ BEN KURTARACAĞIM



Uruguaylı file bekçisi, "Şu an takım olarak moralimiz gayet iyi. Derbi maçları taraftar, camia ve oyuncular için çok önemli ama istemediğimiz sonuçlar olabiliyor. Futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Maalesef benim de hata yaptığım bir maç oldu. Ancak belki bir sonraki büyük maçta maçı kurtaran kişi ben olacağım. Bunu daha önceki maçlarda da yaşadık. Bu tip dönemler olabilir. Şu dönem için büyük maçlar istediğimiz gibi geçmedi ama takımın olarak moralimiz iyi ve bundan sonra da daha iyi olacağına eminim"şeklinde konuştu.