Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temsilcimiz Beşiktaş, bugün Almanya'da oynayacağı Leipzig karşılaşması öncesi gruptaki liderliğini garantilemiş durumda. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş, diğer 7 grubun ikincisinden biriyle eşleşecek.

LEİPZİG-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BEŞİKTAŞ SERİBAŞI

Beşiktaş grubu lider bitirdiği için ikinci tur kurasına birinci torbadan seribaşı olarak girecek. Dolayısıyla Beşiktaş, Şampiyonlar ligi ikinci turunda diğer grupların ikincilerinden biriyle eşleşecek.







AYNI ÜLKE TAKIMLARI BİRBİRİYLE EŞLEŞEMİYOR

İkinci turda statü gereği aynı ülke takımları birbiri ile eşleşemiyor. Bu durumda gruplarından 1. ve 2. olarak çıkma ihtimali bulunan İngiliz, İspanyol, İtalyan takımları birbiriyle eşleşemeyecek.







KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.



Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.





KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

11 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimi TRT Spor'dan izlenebilecek. Ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilbilecek.







CHELSEA'YE BEŞİKTAŞ İHTİMALİ YÜZDE 33.3



Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın gruplarını lider bitirmeleri ve İngiliz takımı olmaları nedeniyle Chelsea'nin rakibi olamayacaklar. Liverpool grubu lider bitirirse o da bu takımlar arasına katılacak ve Chelsea için seçenekler 3'e kadar düşecek. Kendi grubunu lider olarak bitiren Roma'yla da eşleşemeyecek olan Chelsea'nin rakibi ya Beşiktaş, ya Barcelona ya da PSG olacak. Yani Chelsea'nin temcilsimizle eşleşme ihtimali yüzde 33,3.







BEŞİKTAŞ'A CHELSEA İHTİMALİ YÜZDE 28.3



Real Madrid ve eğer grubunda ikinci olursa Sevilla Barcelona'ya rakip olamayacaklar. Juventus aynı grupta olduğundan o da eşleşemeyecek. MrChip takma isimli Alexis Tamayo'nun hesabına göre Son 16 Turu'nda İngiliz ve İspanyol ekiplerinin fazlalığı ve PSG ile Beşiktaş'ın kurada bir kısıtlamasının bulunmaması sebebiyle Chelsea'nin Barcelona ile eşleşme ihtimali yüzde 43.3'e çıkıyor. Böyle bir durumda Chelsea-Beşiktaş eşleşmesinin ihtimali yüzde 28.3'e geriliyor.







CONTE'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI



Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak grubunu 2'inci sırada tamamlayan Chelsea'de Teknik Direktör Conte olası rakiplerini değerlendirdi. İtalyan teknik adam, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en iyi turnuvası. Burada bir üst tura çıktıkça güçlü rakipler ile karşılaşıyorsun. Benim de her zaman tercihim en güçlü takım kimse onunla karşılaşmak. Barcelona, PSG veya Beşiktaş'a rakip olabiliriz. Bu maçlar içinde hazır olmamız lazım" diye konuştu..







BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLER

İşte tamamlanan gruplarda puan sıralaması ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri.







A GRUBU

A Grubu'nda Manchester United kendi sahasında CSKA Moskova'yı 2-1 yenerek 15 puanla grup lideri oldu.







BASEL GRUP İKİNCİSİ

Gruptaki diğer maçta Benfica'yı deplasmanda 2-0 yenen Basel 12 puanla grup ikincisi oldu ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi.







B GRUBU

B Grubu'nda PSG averajla grup lideri olarak bir üst tura yükseldi.







BAYERN MÜNİH GRUP İKİNCİSİ

PSG'yi 3-1 yenmesine rağmen ikili averaj sonucu ikinci sırayı Bayern Münih aldı. Bayern Münih grup ikincisi olarak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi.







CHELSEA

Sahasında Atletico Madrid ile karşılaşan Chelsea, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılınca puanını 11'e yükseltti.

Grupta oynanan diğer maçta Roma'nın Karabağ'ı 1-0 yenmesiyle birlikte 2 takım da 11 puana ulaştı.

İkili averajda üstün olan Roma grubu lider olarak tamamlarken, 2. sıradaki Chelsea Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına ismini yazdırdı.





D GRUBU

D Grubu'nda Barcelona 11 puanla grup lideri oldu.







JUVENTUS GRUP İKİNCİSİ

Aynı puana sahip Juventus grup ikincisi olarak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı.







REAL MADRİD GRUP İKİNCİSİ

H Grubu'nda mücadele eden Real Madrid 6. maçlar öncesinde grubu ikinci bitereceği kesinleşmiş ve Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olmuştu.







2 MUHTEMEL RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK

Bugün oynanacak karşılaşmalar sonucu temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel 2 rakibi daha belli olacak.





E Grubu'nda Liverpool, Sevilla ve Spartak Moskova, F Grubu'nda da Shakhtar Donetsk ile Napoli arasındaki mücadele son haftaya taşınmıştı.