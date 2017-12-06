Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşmesi sona eren Mehmed Bazdarevic ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışındaki Bosna Hersek, Fatih Terim'e teklif götürmeyi planlıyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic'in aracılığıyla ayarlanan görüşmede, Bosna Hersek Futbol Federasyonu heyetindeki Zvjezdan Misimovic ve Sead Kajtaz da yer alacak.

Hodzic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Terim'e millî takımın isteğini ilettiğini ve görüşme gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediğini aktararak, Terim'in Bosna Hersek Millî Takımı için çalışmasının ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

İstanbul'a giderek Terim ile konuşacaklarını ve durumun ne olduğunu göreceklerini kaydeden Hodzic, "Federasyon, Fatih Terim gibi uluslararası çaptaki bir teknik direktörün finansal olarak ödemesini yapamaz ama tecrübeli çalıştırıcının görevi kabul etmesine neden olacak kaliteli bir takımımız var. Her şey gerçekleştirilecek görüşmeden sonra belli olacak" diye konuştu.

Hodzic, millî takımın Terim ile "harika" başarılar elde edebileceğini vurgulayarak, "Terim, bilgi, karizma ve otoriteye sahip. Bu özellikler de millî takım için hayati şeyler. Onun teklifi kabul etmesi, millî takım için harika bir şey olur." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, daha önce bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'ye de teklif götürmüştü. Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Bazdarevic ile yollarını ayırmıştı. (TRTSpor)

BİR DİĞER İDDİA DA AVUSTRALYA

Bu arada Milliyet'te yer alan habere göre ise; Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine geçip geçmeyeceği tartışmalarıyla son günlerin en çok konuşulan konularından olan Fatih Terim'in ismi Avustralya Millî Takımı için geçiyor.

Elemelerden direkt katılım hakkı kazanamasa da play-off'lar sonucunda Dünya Kupası biletini kapan Avustralya, teknik direktör Ange Postecoglou ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Takımı Rusya'daki finallerde idare edecek isim için çalışmalar başlatıldı, geniş bir aday listesi oluşturuldu.



Takımı Avrupa'dan deneyimli bir teknik adama teslim etmek istediği belirtilen Avustralya Futbol Federasyonu yetkililerinin şu anda boşta olan hocalardan bir liste üzerinde çalıştığı ifade edildi. Fatih Terim'in de, ismi gündeme gelen isimlerden bir tanesi olduğu belirtildi.



Avustralya kuraların çekilmesinin ardından kendisi için kolay olmayacak bir gruba düştü. Kangurular C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru ile eşleşti ve ilk maçını Horozlar olarak tabir edilen Fransızlar'a karşı oynayacak.