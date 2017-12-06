Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesiyle ilgili, Rusya’nın da bu süreçte kısmen hatalı olduğunu söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) ise bu hataları bahane ederek Rusya’yı adil olmayan bir şekilde cezalandırdığını savunan Putin, “Çünkü cezada toplu sorumluluk ilkesi uygulandı. Dünyadaki hiçbir hukuk sisteminde toplu sorumluluk ilkesi uygulanmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus atletlerin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na bağımsız bir şekilde katılmalarına ise herhangi engel konulmayacağını vurgulayan Putin, “Olimpiyatlara bağımsız bir şekilde katılma veya katılmama kararı tamamen atletlere ait olacak.” diye konuştu.

İsviçre'nin Lozan kentinde dün düzenlenen IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyurulmuştu. Doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise olimpiyatlara bağımsız olarak katılabileceği ve "Rusya'dan katılan olimpik atlet" unvanıyla mücadele edebileceği ifade edilmişti.