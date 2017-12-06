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Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim gözaltına alındı
06.12.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Mertcan Çam'ı birkaç kişiyle birlikte dövdüğü iddia edilen Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'i, akşam saatlerinde gözaltına aldı.
Etiketler : şanlıurfaspor,emin yetim,
525379 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/525379.aspx
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2
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17
12
29
3
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14
7
5
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30
19
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26
4
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7
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2
22
12
10
26
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Kayserispor
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7
5
2
22
16
6
26
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7
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16
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21
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24
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Trabzonspor
14
6
4
4
28
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22
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14
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4
5
18
21
-3
19
10
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14
6
1
7
19
25
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19
11
Kasımpaşa
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5
3
6
24
26
-2
18
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5
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7
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26
0
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Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
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16
14
Antalyaspor
14
3
4
7
14
25
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13
15
Osmanlıspor
14
3
2
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19
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-8
11
16
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2
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3
2
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A.
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1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
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7
4
3
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20
7
25
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Giresunspor
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6
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2
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11
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Adanaspor
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16
20
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6
Boluspor
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6
2
6
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15
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10
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4
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6
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24
1
15
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Erzurumspor
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15
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5
2
7
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10
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