Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Volkan'ın açıklamaları

"Buffon'un o şekilde iyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Buffon sadece çizgide iyi bir kaleci. Bence her zaman Buffon efsanedir. Ama çizgi kalecisidir. Küçüklüğümden beri takdir ettiğim kişi Buffon'dur. Benden 3 yaş büyük. Onu ilk defa Ümit Milli Takım'la İtalya'ya karşı maçımız vardı. Orada izlemiştim. Isınmasından tut da maç sonuna kadar hayranlık bıraktı. O günden bu yana Buffon'cuyum. Onun dışında Neuer'i söyleyebilirim. Ayakla oynama dışında ceza sahası dışında da müdaheleleri var. Kendine haz bir fiziği var. Bunu iyi kullanıyor."

"Muslera'yı çok beğeniyorum. Ancak geçen haftaki maçtan dolayı eleştiriliyor. Bence çok yanlış işler ve eleştiriler. Muslera, bu zamana kadar Galatasaray camiası için çok maç almıştır. En zor zamanda çıkıp en iyi futbolunu oynamıştır. Futbolu ve kişiliği olarak az çok tanıyoruz birbirimizi. Bu kadar çok konuşulmasını doğru bulmuyorum. Kaleci son adam. Orada elinden çıkıp gol oluyor. Bunları ben de yaşıyorum. O bu golü yediği için hatalı değil."

"Fabri de çok iyi kaleci. Bence Göztepe'deki Beto da iyi. Beto ligin en formda kalecisi."

"Onur Kıvrak ile birlikte çalışma fırsatım oldu. Trabzonspor camiası zor bir camia. Durumların nasıl gittiğini bilmek lazım. Onun da sırtına aldığı çok yük olduğunu biliyorum. Onur da çok iyi kaleci. Volkan Babacan ve Mert iyi. Bence Türk kalecilerin dışarıya oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biz de şu var. Yabancı kuralı veya yabancı hayranlığı fazla. Bence yabancı oyuncu sayısı gerektiği kadar olmalı. Ama 14 futbolcunun kadroda bulunması bence yanlış. Bunun minimalize edilip Türk çocuklarına güvenmemiz lazım."

"Rüştü ağabeyden sonra ben geldim. Türkiye'deki kalecilik sistemi çok fazla oturmamış. Ben Fenerbahçe'ye geldiğimde kaleci antrenörüyle çalışmaya başladım. Alt yapılara biraz daha önem verirsek çıkar."

"Rüştü ağabeyi çok beğeniyorum ama stili bana uymaz. Farklı bir fizik yapısına sahip. Ondan çok şey öğrendim. Benim stilim kendime özgü. Çocuklara beni sakın örnek almayın diyorum. Herkesin kendine ait bir stili olması lazım. Birini örnek alırsanız, onun altında kalırsınız."