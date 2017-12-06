Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Sezon sonunda taraftarımızın karşısına şampiyon bir şekilde çıkacağız” diyen Ndiaye “Geçen hafta yaşadığımız sonuç iyi değildi. İyi bir sonuç almak istedik ama olmadı. Tekrardan motive olmak gerekiyordu ve bunu yaptık. Taraftarımız bilsin ki biz kararlıyız, şampiyonluk yolunda da kararlılıkla ilerleyeceğiz. İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Sezon sonunda taraftarımızın karşısına da şampiyon bir şekilde çıkacağız” ifadelerini kullandı.