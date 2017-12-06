Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Giuliano, taraftarların, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi Twitter hesabına #AskGiuliano etiketine gönderdiği soruları yanıtladı.
Giuliano'ya sorulan sorular ve yıldız oyuncunun verdiği yanıtlar şöyle:
-Fenerbahçe’den teklif geldiğinde neler hissettin?
Fenerbahçe’den böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Benim için çok kolay bir karardı. Harika bir şehir. Fenerbahçe, Türkiye’nin gerçekten büyük bir kulübü.
-Türkiye’deki derbilerdeki atmosferler ve özellikle Kadıköy'ün atmosferi hakkında ne düşünüyorsun?
Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya’da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli.
-Unutamadığın bir golün var mı?
Geçen yıl Zenit’te oynarken İsrail’de 70. dakika 3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık. 1 gol attım, 3 asist yaptım. Muhteşemdi.
-Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler?
Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz.
-En sevdiğin Türkçe kelime?
Afiyet olsun, afiyet olsun...
-En sevdiğin şehir hangisi?
Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.
-Yediğin ilk Türk yemeği?
Kebap
-Çay mı kahve mi?
Türk çayı
-İstanbul'a geldiğinde ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu?
Sultanahmet Camii
-Gol mü? Asist mi?
Gol
-Zenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftarı mı?
Fenerbahçe.
-Futbolcu idolün var mı? Varsa kim?
Ronaldinho Gaucho.
-Fenerbahçe’yi tek kelimeyle tanımlasan bu hangi kelime olur?
Muhteşem.
-Fenerbahçe taraftarını birkaç kelime ile anlatabilir misin?
Çılgın, tutkulu, ailemiz
-Fenerbahçe'de unutamadığın bir gün?
Stada ilk adımı attığım an, taraftarlarımızın benim adımı söylemeleri... O anlar benim için çok duygusaldı.