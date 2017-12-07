Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50. yılda şampiyonluk parolasıyla lige giren ancak üst üste alınan kötü sonuçlarla tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, son haftalarda çıkışa geçti. Trabzonspor’un Rıza Çalımbay’la yakaladığı başarı spor gündeminde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Ersun Yanal’ın görevde bulunduğu ilk 8 haftada zirve umutlarını kaybeden ve ligden kopma aşamasına gelen Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay’ın görev aldığı ilk 6 haftada 13 puan toplayarak yükselişini sürdürdü. Bordo-mavili takımın bu çıkışındaki sır ise Rıza Çalımbay’ın tavırlarında gizli.

> Sosa formayı unuttu

Takımın başına geçtiği günden bu yana kimi tatlı sert, kimi zaman da şefkatli yaklaşan Çalımbay, ‘babacan’ tavrıyla oyuncuların güvenini kazandı. Konuşmalarında ‘adalet’ vurgusunda bulunan Çalımbay, bu sözlerini hayata da geçirmeyi başardı. İsme değil, çalışana formayı veren tecrübeli hoca, oyuncularına karşı takındığı bu tavrın karşılığını çabuk aldı. Milan’dan büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa gibi bir dünya yıldızını bile formsuz olduğunda gözünü kırpmadan tribüne çıkaran Çalımbay, şeffaf oyuncularıyla kurduğu yakın ilişkinin meyvelerini de çok kısa sürede almasını bildi.

> İkinci yarıda açılıyor

Ligin en fazla gol atan takımlarından olan Trabzonspor, gol dakikaları ile dikkat çekiyor. Rakip filelere şimdiye kadar ligde 28 gol gönderen Fırtına, geride kalan 14 haftada oynadığı maçların ilk 15 ve son 15 dakikasında 13 gol kaydetme başarısı gösterdi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig’de maçların ilk 15 dakikalarında en fazla skor üreten takım olurken toplamda fileleri 6 defa sarstı. Bordo-mavililer, karşılaşmaların son 15 dakikasında da 7 gol attı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında da 6 gol atma başarısı gösteren Trabzonspor, karşılaşmaların ilk yarısında 13, ikinci yarısındaysa 15 defa sevinç yaşadı.