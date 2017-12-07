Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın “Engelleri Aşıyoruz” gecesinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken takımın önemli isimleri Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye geleceğe yönelik umutlu açıklamalarda bulundu. Muslera “Şu an takım olarak moralimiz gayet iyi. Derbi maçları taraftar, camia ve oyuncular için çok önemli ama istemediğimiz sonuçlar olabiliyor. Futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Maalesef benim de hata yaptığım bir maç oldu. Ancak belki bir sonraki büyük maçta maçı kurtaran kişi ben olacağım. Bunu daha önceki maçlarda da yaşadık. Bu tip dönemler olabilir. Şu dönem için büyük maçlar istediğimiz gibi geçmedi ama takımın olarak moralimiz iyi ve bundan sonra da daha iyi olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

> Koltuğu geri alırız

Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis “Geçen hafta zor günler geçirdik ama şimdi bütün aile bir aradayız. Galatasaray’ı tercih etmekle doğru yapmışım. Galatasaray’ın savunduğu değerler tam bana göre” yorumunu yaptı. Kötü sonuçların üzerlerinde baskı oluşturduğunu kabul eden tecrübeli golcü “Ama önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçı düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. İlk yarıyı lider olarak bitirebiliriz. Bu maçlara konsantre olmamız lazım. Sezon başından bu yana özellikle evimizde iyi sonuçlar aldık. İyi gidişatın sürmemesi için bir sebep yok, takım olarak bunu başarabileceğimizden şüphem yok” diye konuştu.

> Şampiyon olacağız

Sezon başında Osmanlıspor’dan transfer edilen Ndiaye ise, “Geçen hafta yaşadığımız sonuç iyi değildi. İyi bir sonuç almak istedik ama olmadı. Tekrardan motive olmak gerekiyordu ve bunu yaptık. Taraftarımız bilsin ki biz kararlıyız, şampiyonluk yolunda da kararlılıkla ilerleyeceğiz. İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Sezon sonunda taraftarımızın karşısına da şampiyon bir şekilde çıkacağız” diye konuştu. > Burhan Can Terzi