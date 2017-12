Türkiye Gazetesi

NTV Spor’a açıklamalar yapan Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel takım olarak yaşadıkları yükselişin perde arkasını anlattı. Takımın birbirini tanımasının vakit aldığına vurgu yapan Demirel, “İyi başlangıç olmadı. Osmanlıspor maçı sonrası ‘Ne sıkıntımız var?’ diye soyunması odasında futbolcular olarak toplantı yaptık. Ben de tecrübemden dolayı bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Herkes aynı şeyi düşününce, yetenekli oyuncular da olunca sonuç alınıyor” derken o karşılaşmanın dönüm noktası olduğunu belirtti. “Fenerbahçe uzun yıllardır böyle top oynamıyor yorumları var. Bu sene en büyük avantaj Aykut Hoca’nın başımızda olması” diyen tecrübeli eldiven, “Hocanın neler yapabileceğini biliyorum. Bu noktaya geleceğimizi tahmin ediyordum. Her geçen hafta seviye atlıyoruz” şeklinde konuştu.



Muslera’ya sahip çıktı

“Mehmet Topal ve Josef de Souza’nın takım için önemli olduğunu düşünüyorum. Daha az pozisyon veriyoruz. Daha güvenli oynuyoruz” diyen Demirel, “Takım iyi bir yola girdi, bizi buradan kimse çıkaramaz. Bursaspor’a saygı duyuyoruz. Büyük bir camia. Fenerbahçe gibi oynarsak, ihtiyacımız olan skoru alıp geliriz” açıklaması yaptı. Kaptan, “Hakemlerin üzerine çok gidiliyor. Onların da dikkatli olması lazım” derken, “Muslera’yı çok beğeniyorum. Derbide yaptığı hata için eleştirilmesi çok yanlış. En zor durumunda en iyisini yapmıştır. Bu kadar konuşulmasını doğru bulmuyorum. Fabri de iyi. Beto da ligin en formda kalecisi” sözlerini kullandı. Volkan millî takıma her çağrıldığı zaman gideceğini belirtirken, “Biz Türk bayrağı altında büyüyen insanlarız” değerlendirmesi yaptı.



Sinirli biri değilim

Volkan Demirel, “Bulunduğum ortamı çok yaşayan bir insanım. Konsantrasyon da sinir ve adrenalin gerektiriyor. Normalde çok sinirli biri değilim. Baskı bana her zaman olumlu etki oluşturuyor. Rakip taraftarların üzerime oynaması benim hoşuma gider. Ben de rakip taraftarların istediği gibi yaparım ve takımı rahatlattığımı düşünürüm” dedi.