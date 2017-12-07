Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir, Braga maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili detaylar bu haberde. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam tur umuduyla sahaya çıkmıştı. Gruplarında üçüncü sırada olan her ekibimiz maçı kazanıp, gruptaki diğer maçlarda rakiplerinin kaybetmesini bekliyordu. Medipol Başakşehir, gruptaki son maçında Portekiz ekibi lider Braga’yı ağırladı. 5 maç sonunda C Grubu’nda 5 puanı bulunan temsilcimiz Başakşehir, evinde bu akşam UEFA Avrupa Ligi I Grubunda lider Braga’yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin henüz 10. dakikasında Edin Visca'nın bulduğu golle Başakşehir, Braga karşısında 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen maçta, Braga'dan Raul Silva eşitliği sağlayan golü kaydetti. 77'de Emre Belözoğlu'nun ayağından bulduğu penaltı golüyle Medipol Başakşehir, Braga karşısında 2-1 öne geçti. Süper Lig’de yakaladığı müthiş seri sonrası zirveyi Galatasaray’dan alan Abdullah Avcı’nın başarılı ekibi, Avrupa’ya veda ediyor. İşte Başakşehir Braga maçı geniş özeti ve golleri...

BAŞAKŞEHİR BRAGA MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Medipol Başakşehir - Braga: 2-1 | Maç sonucu

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir Avrupa serüvenine nokta koydu. Sadece kazanmanın yetmediği gecede temsilcimiz Braga karşısında istediği sonucu alsa da Almanya'dan beklenen haber gelmedi: 2-1.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir evinde Braga ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mutlak kazanması gerektiği geceye iyi başladı. Dakikalar 10'u gösterirken Başakşehir öne geçti. Sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin yaptığı orta ile arka direkte buluşan Edin Visca'nın gelişine çektiği şut Braga ağları ile buluştu.

Devre tek golle noktalanırken Braga ikinci yarıya etkili başladı. Gruptan çıkmayı garantileyen Braga, 55. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Jefferson Nascimento'nun ortası ile arka direkte buluşan Bruno Viana topu kafayla altıpas içerisinde bulunan Raul Silva'ya indirdi. Raul Silva'nın kafa vuruşunda top ağlarımızla buluştu.

Temsilcimiz 77'de bir kez daha öne geçti. Bruno Viana'nın Marcio Mossoro'ya ceza sahası içerisinde kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem John Beaton, Medipol Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Belözoğlu, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Matheus Magalhaes'in sağından ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Medipol Başakşehir, istediği skoru yakaladı ancak Hoffenheim'ın Ludogorets'i mağlup etmesi gerektiği maç 1-1 sonuçlanınca temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Grupta Braga 10 puanla lider, Ludogorets ise 9 puanla turladı. Başakşehir ise 8 puanla 3. sırayı aldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: John Beaton, Douglas Potter, Sean Carr (İskoçya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 60 Emre Belözoğlu), Visca (Dk. 85 Napoleoni), Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Dk. 60 Mehmet Batdal)

Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva, Jefferson, Andre Horta (Dk. 72 Joao Carlos), Danilo, Vukcevic, Xadas (Dk. 85 Ahmed Hassan), Martins (Dk. 72 Ricardo Horta), Sousa

Goller: Dk. 10 Visca, Dk. 77 Emre Belözoğlu (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Raul Silva (Braga)

Sarı kartlar: Dk. 45 Raul Silva, Dk. 66 Jefferson, Dk. 73 Vukcevic (Braga), Dk. 89 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)