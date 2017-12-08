Gruplarında ilk iki sırayı alan Viktoria Plzen, FCSB, Arsenal, Kızılyıldız, Salzburg, Olympique Marsilya, Athletic Bilbao, Östersunds, Lazio, Nice, Real Sociedad ve Zenit, son 32 turuna yükseldi. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, deplasmanda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla 1-1 berabere kaldı. Grupta üçüncü sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, organizasyona veda etti. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- G Grubu:
FCSB (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-2
Takımlar O G B M A Y Av P
Viktoria Plzen 6 4 0 2 13 8 5 12
FCSB 6 3 1 2 9 7 2 10
Lugano 6 3 0 3 9 11 -2 9
Hapoel Beer-Sheva 6 1 1 4 5 10 -5 4
- H Grubu:
Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus): 6-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Köln (Almanya): 1-0
Takımlar O G B M A Y Av P
Arsenal 6 4 1 1 14 4 10 13
Kızılyıldız 6 2 3 1 3 2 1 9
Köln 6 2 0 4 7 8 -1 6
BATE 6 1 2 3 6 16 -10 5
I Grubu:
Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Atiker Konyaspor: 1-1
Olympique Marsilya (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 0-0
Takımlar O G B M A Y Av P
Salzburg 6 3 3 0 7 1 6 12
Olympique Marsilya 6 2 2 2 4 4 0 8
Atiker Konyaspor 6 1 3 2 4 6 -2 6
Vitoria Guimaraes 6 1 2 3 5 9 -4 5
J Grubu:
Hertha Berlin (Almanya) - Östersunds (İsveç): 1-1
Zorya (Ukrayna) - Athletic Bilbao (İspanya): 0-2
Takımlar O G B M A Y Av P
Athletic Bilbao 6 3 2 1 8 5 3 11
Östersunds 6 3 2 1 8 4 4 11
Zorya 6 2 0 4 3 9 -6 6
Hertha Berlin 6 1 2 3 6 7 -1 5
- K Grubu:
Vitesse (Hollanda) - Nice (Fransa): 1-0
Zulte Waregem (Belçika) - Lazio (İtalya): 3-2
Takımlar O G B M A Y Av P
Lazio 6 4 1 1 12 7 5 13
Nice 6 3 0 3 12 7 5 9
Zulte Waregem 6 2 1 3 8 13 -5 7
Vitesse 6 1 2 3 5 10 -5 5
- L Grubu:
Real Sociedad (İspanya) - Zenit (Rusya): 1-3
Vardar (Makedonya) - Rosenborg (Norveç): 1-1
Takımlar O G B M A Y Av P
Zenit 6 5 1 0 17 5 12 16
Real Sociedad 6 4 0 2 16 6 10 12
Rosenborg 6 1 2 3 6 11 -5 5
Vardar 6 0 1 5 3 20 -17 1