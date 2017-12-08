Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gruplarında ilk iki sırayı alan Viktoria Plzen, FCSB, Arsenal, Kızılyıldız, Salzburg, Olympique Marsilya, Athletic Bilbao, Östersunds, Lazio, Nice, Real Sociedad ve Zenit, son 32 turuna yükseldi. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, deplasmanda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla 1-1 berabere kaldı. Grupta üçüncü sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, organizasyona veda etti. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- G Grubu:

FCSB (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-2

Takımlar O G B M A Y Av P

Viktoria Plzen 6 4 0 2 13 8 5 12

FCSB 6 3 1 2 9 7 2 10

Lugano 6 3 0 3 9 11 -2 9

Hapoel Beer-Sheva 6 1 1 4 5 10 -5 4

- H Grubu:

Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus): 6-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Köln (Almanya): 1-0

Takımlar O G B M A Y Av P

Arsenal 6 4 1 1 14 4 10 13

Kızılyıldız 6 2 3 1 3 2 1 9

Köln 6 2 0 4 7 8 -1 6

BATE 6 1 2 3 6 16 -10 5

I Grubu:

Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Atiker Konyaspor: 1-1

Olympique Marsilya (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 0-0

Takımlar O G B M A Y Av P

Salzburg 6 3 3 0 7 1 6 12

Olympique Marsilya 6 2 2 2 4 4 0 8

Atiker Konyaspor 6 1 3 2 4 6 -2 6

Vitoria Guimaraes 6 1 2 3 5 9 -4 5

J Grubu:

Hertha Berlin (Almanya) - Östersunds (İsveç): 1-1

Zorya (Ukrayna) - Athletic Bilbao (İspanya): 0-2

Takımlar O G B M A Y Av P

Athletic Bilbao 6 3 2 1 8 5 3 11

Östersunds 6 3 2 1 8 4 4 11

Zorya 6 2 0 4 3 9 -6 6

Hertha Berlin 6 1 2 3 6 7 -1 5

- K Grubu:

Vitesse (Hollanda) - Nice (Fransa): 1-0

Zulte Waregem (Belçika) - Lazio (İtalya): 3-2

Takımlar O G B M A Y Av P

Lazio 6 4 1 1 12 7 5 13

Nice 6 3 0 3 12 7 5 9

Zulte Waregem 6 2 1 3 8 13 -5 7

Vitesse 6 1 2 3 5 10 -5 5

- L Grubu:

Real Sociedad (İspanya) - Zenit (Rusya): 1-3

Vardar (Makedonya) - Rosenborg (Norveç): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av P

Zenit 6 5 1 0 17 5 12 16

Real Sociedad 6 4 0 2 16 6 10 12

Rosenborg 6 1 2 3 6 11 -5 5

Vardar 6 0 1 5 3 20 -17 1