Gruplarında ilk iki sırayı alan Viktoria Plzen, FCSB, Arsenal, Kızılyıldız, Salzburg, Olympique Marsilya, Athletic Bilbao, Östersunds, Lazio, Nice, Real Sociedad ve Zenit, son 32 turuna yükseldi. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, deplasmanda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla 1-1 berabere kaldı. Grupta üçüncü sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, organizasyona veda etti. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- G Grubu:

FCSB (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-2

Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av    P
Viktoria Plzen    6    4    0    2    13    8    5    12
FCSB    6    3    1    2    9    7    2    10
Lugano    6    3    0    3    9    11    -2    9
Hapoel Beer-Sheva    6    1    1    4    5    10    -5    4

- H Grubu:

Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus): 6-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Köln (Almanya): 1-0

Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av    P
Arsenal    6    4    1    1    14    4    10    13
Kızılyıldız    6    2    3    1    3    2    1    9
Köln    6    2    0    4    7    8    -1    6
BATE    6    1    2    3    6    16    -10    5

I Grubu:

Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Atiker Konyaspor: 1-1
Olympique Marsilya (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 0-0

Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av    P
Salzburg    6    3    3    0    7    1    6    12
Olympique Marsilya    6    2    2    2    4    4    0    8
Atiker Konyaspor    6    1    3    2    4    6    -2    6
Vitoria Guimaraes    6    1    2    3    5    9    -4    5

J Grubu:

Hertha Berlin (Almanya) - Östersunds (İsveç): 1-1
Zorya (Ukrayna) - Athletic Bilbao (İspanya): 0-2

Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av    P
Athletic Bilbao    6    3    2    1    8    5    3    11
Östersunds    6    3    2    1    8    4    4    11
Zorya    6    2    0    4    3    9    -6    6
Hertha Berlin    6    1    2    3    6    7    -1    5

- K Grubu:

Vitesse (Hollanda) - Nice (Fransa): 1-0
Zulte Waregem (Belçika) - Lazio (İtalya): 3-2

Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av    P
Lazio    6    4    1    1    12    7    5    13
Nice    6    3    0    3    12    7    5    9
Zulte Waregem    6    2    1    3    8    13    -5    7
Vitesse    6    1    2    3    5    10    -5    5

- L Grubu:

Real Sociedad (İspanya) - Zenit (Rusya): 1-3
Vardar (Makedonya) - Rosenborg (Norveç): 1-1

Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av    P
Zenit    6    5    1    0    17    5    12    16
Real Sociedad    6    4    0    2    16    6    10    12
Rosenborg    6    1    2    3    6    11    -5    5
Vardar    6    0    1    5    3    20    -17    1

 