Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Portekiz'e kazanmak amacıyla geldiklerini ve ilk yarıda galibiyeti elde edebilecek sonuca ulaşabilecek bir oyun sergilediklerini söyledi.

Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra Evouna ile net bir gol pozisyonu yakaladıklarını belirten Özdilek, şöyle konuştu:

"Oyun içerisinde özellikle 1-0'dan sonra ve ikinci yarı itibarıyla rakibimiz de doğal olarak oyuna ortak olmaya çalıştı. 1-1'den sonra maçın gidip geldiği anlar oldu. Kazanabilirdik ancak bakıldığı zaman beraberlik doğru bir sonuç gibi görünüyor. Takımın başında 3 maçtır UEFA Avrupa Ligi maçlarına çıkıyoruz ve 3 maçtır da kaybetmedik. Bu 3 maçı da kazanabilirdik. Bakıldığı zaman bugün itibarıyla grubun dışında kaldık. Her iki takımı da tebrik ediyorum."

Gösterdikleri performanstan dolayı futbolcuları tebrik eden Özdilek, oyuncularının UEFA Avrupa Ligi'nde doğru bir temsil süreci yaşadığını belirtti.

Mehmet Özdilek, Atiker Konyaspor'un geçen sezon UEFA Avrupa Ligi grubunda 1 puan alabildiğini hatırlatarak, "Bu sene 6 puan alan ve kendini geliştiren bir takım var. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, oyuncuların mevkilerinde değişiklik yapma nedenini sorması üzerine Özdilek, "Aslında birkaç oyuncunun neler yapabileceğini ve gelecek 3-4 maçta nasıl kullanabilirizi görme adına böyle tercihler yaptım. Oyunsal anlamda hepsinden de olumlu geri bildirimler geldi, bu da sevindirdi." yanıtını verdi.