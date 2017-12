Türkiye Gazetesi

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferreira, "Kaybetmemizi değil, sunduğumuz güzel gösteriyi değerlendirmek istiyorum. İki takım da çok güçlü ve organize ekipler. Braga olarak ilk yarıya rakibimiz karşısında iyi başlayamadık, rakibimiz oyuna güçlü başladı ve 1-0 geriye düştük. ikinci yarıda toparlandık ve istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Oyuna baktığımızda 90 dakika sonunda yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Elimize yeterli fırsatlar geçti, bunları değerlendiremedik. Beraberlik için de uğraştık ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "Grubu lider bitirdiniz. Kura ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Her zaman kazanmayabiliriz ama her zaman yüzde yüzümüzü vereceğiz. Son enerjimize kadar kullanacağız, hedefimiz hiçbir zaman değişmez. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bundan sonraki rakiplerimizi de mağlup etmeye çalışacağız." yanıtını verdi.

Ferreira, sarı kart cezası sınırındaki Raul Silva'yı oynatması ve bu oyuncunun sarı kart görmesiyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Takımımda sabit 11 oyuncusu yoktur, yıldız oyuncu da yoktur. Takım yıldızdır. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapan bir takımız. Risk hayatın bir parçası, risk almayanlar korkaklardır. Çok dişli rakiplerle, Şampiyonlar Ligi seviyesinde rakiplerle oynadık. Başakşehir Türkiye liginin birinci sırasında, daha iki hafta önce de Galatasaray'a 5 gol atmış bir takım. Berabere kalsaydık teselli bulurduk ama maalesef kaybettik. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

Portekizli teknik adam, Mossoro'nun kazandırdığı penaltı hakkında ise "Penaltı konusunda konuşmak istemiyorum. Hayatta kontrol edemediğimiz şeyler vardır. Galibiyete ihtiyacımız olsaydı daha sıkıntılı bir durum olabilirdi." yorumunda bulundu.