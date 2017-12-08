Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sezon başında ön protokol imzaladığı ve Ocak ayında kadrosuna katmaya hazırlandığı Domagoj Vida, Dinamo Kiev’e veda etti.

Ukrayna ekibini Avrupa Ligi’nde Partizan'ı 4-1 yendiği maçta forma giymeyen Vida, karşılaşmanın ardından takım arkadaşları ve taraftarlarla vedalaştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Vida’nın taraftarlara ve takım arkdaşlarına veda ettiğini söylerken, "Vida’nın Kiev’de kalmasını çok isterdim ancak o başka bir yolu seçti. Ailesi ve çocukları için maddi açıdan daha doğru bir karar verdi. Bu durumu anlıyorum. Biz Beşiktaş'ın yaptığı teklifteki mali şartları sunamayız." şeklinde konuştu.

Surkis Vida’nın takıma yarım sezon daha katkı sağlaması için Hırvat oyuncuyu bırakmadıklarını dile getirirken “Bize yarım sezon daha yardım edeceğini umarak onu sezon başında bırakmadık. Katkılarından dolayı Vida’ya çok teşekkür ediyorum. Vida'nın, Dinamo Kiev'de oynadığı seviyede oynamaya devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren Hırvat oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar Ocak ayında 28 yaşındaki oyucu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.