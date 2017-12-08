Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbol tarihine geçen bir grup performansı gösteren Beşiktaş, son maçında Leipzig'i deplasmanda yenerek namağlup unvanının yanına 14 puan yazdırdı. UEFA organizasyonlarında 2017-18 sezonu adına 6 aylık dönem geride kalırken, 19 takım puanı toplayan Beşiktaş'ı geçebilen tek ekip 20 puanlı İngiliz temsilcisi Tottenham oldu. Grup performansıyla 10 puan elde eden Beşiktaş, 4'ü gruplarda yer alma, 5'i ise gruptan çıkma olmak üzere toplam 9 bonus puan alıp 19'a ulaştı. Siyah-beyazlılara aynı puandaki Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City, Manchester United gibi devler eşlik ediyor.



AVRUPA'NIN İLK 22 TAKIMI ARASINDA



Beşiktaş, torba ve seribaşı konumlarını belirleyen 5 yıllık sıralamada da adeta uçuşa geçti. Bu sezonki puanlarıyla 57'yi bulan siyah-beyazlılar, Avrupa'nın ilk 22'si arasında yer alıyor. Üstelik Beşiktaş'ın gelecek sezon hesaptan düşecek 2013-14 puanı yok. Bu da siyah-beyazlıların gelecek sezon sonunda ilk 15'e girme ihtimalinin yüksek olması demek. Bu durumda Beşiktaş, 2019- 2020 sezonunda Devler Ligi kura çekimine 2. torbadan katılabilecek. Kartal bu sezon ligde ikinci olması halinde ise play-off turunda kesinlikle seribaşı olacak ve gruplara kalma ihtimali güçlenecek.



SON 16'YI GEÇERSE 50.2 MİLYON EURO

Avrupa'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi ile başlayıp Avrupa Ligi ile devam eden yolculuğunda toplam 39 milyon 917 bin Euro kazanan Beşiktaş bu rakamı geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin Euro alan siyahbeyazlılar 4 galibiyet, 2 beraberlikle 7 milyon Euro daha kazandı. Namağlup lider olarak G Grubu'nu lider tamamlayan Kartal, adını Son 16 turuna yazdırarak 6 milyon Euro'nun sahibi oldu. Havuzdan gelecek 18 milyon Euro'yla gelirini 43 milyon 700 bin Euro'ya çıkaracak olan Beşiktaş, çeyrek finale yükselmesi durumunda 6,5 milyon daha kazanacak. Siyahbeyazlılar, bunu başardığı takdirde toplam 50 milyon 200 bin Euro'yu kasasına koyacak. (Sabah)