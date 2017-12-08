Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada Kayserisporlu oyunculardan Lung’un 1 maçlık cezası kaldırılırken, Deniz Türüç’ün cezasını ise onadı. Tahkim Kurulundan yapılan açıklamalar şöyle;

“Futbolcu Deniz Türüç’ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Futbolcu Silviu Lung hakkında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir”