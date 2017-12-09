Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Volkan, "Osmanlıspor maçı sonrası fazla değişen bir şey olmadı. Çok kaliteli futbolculardan kurulu olduğumuzu biliyorduk. Birlikte oynadıktan sonra takım farkı da ortaya çıkıyor. Herkes Fenerbahçe için bir şey yapmaya çalıştığı sürece takım iyiye gidecektir. Bundan sonra da üzerine koyan Fenerbahçe olacaktır. Geçen haftaya göre iyi oynayamadık. Geçen hafta son yılların en iyi Fenerbahçe'si vardı. Bursaspor’un durumunu, saha avantajını, taraftarını bildiğimiz için ona göre bir oyun sergiledik. Ama aldığımız 3 puanla hedefimize ulaştık. Bu seriyi devam ettireceğiz. Sezon başında bireysel hatalar yaptım. Ben de 2-3 tane hata yaptım. Kötü başladık ama çıkışa doğru gidiyoruz. Şu anki pozisyonumuzdan bütün Fenerbahçeliler memnundur. Başkanımız, bizler, taraftarımız... Bizler hep beraber oldukça başarı gelecektir, Fenerbahçe ileriye gidecektir. Şu an hiçbir sıkıntımız Allah'a şükür yok. Kazandıkça üstüne koyacağız ve güven de artıyor. Haftaya bütün stadyumun full olacağına inanıyorum. Hep beraber istenen, özlenen hedefe ulaşacağız" dedi.
Volkan Demirel: Seriyi sürdüreceğiz
09.12.2017 - 02:06 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 02:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel, Bursaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte serinin devam edeceğini ifade etti.
Etiketler : volkan demirel,fenerbahçe,
525887 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/525887.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
2
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
3
Galatasaray
14
9
2
3
29
17
12
29
4
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
5
Kayserispor
14
7
5
2
22
16
6
26
6
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
7
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
8
Trabzonspor
14
6
4
4
28
27
1
22
9
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
14
5
3
6
24
26
-2
18
12
Aytemiz Alanyaspor
14
5
2
7
26
26
0
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
14
3
4
7
14
25
-11
13
15
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
16
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
17
Gençlerbirliği
14
3
2
9
18
30
-12
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa - Trabzonspor
9.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor - Gençlerbirliği
9.12.2017
Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor - Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
14
6
3
5
16
20
-4
21
7
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
8
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
9
Balıkesirspor
14
6
4
4
28
23
5
19
10
Elazığspor
14
5
4
5
20
18
2
19
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Adana Demirspor
14
4
4
6
20
22
-2
16
13
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
14
Erzurumspor
14
3
6
5
15
19
-4
15
15
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
14
5
2
7
17
21
-4
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3