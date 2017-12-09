Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “3 maçı kazanarak geldik buraya. 4. maç zor olmaya çok aday bir maçtı. Son 7 haftada mağlup olmamanın ötesinde 15 puan toplamış bir takım, kendi sahasında tutkulu, coşkulu bir seyircisi var. Bunların ötesinde en önemli tarafı ligdeki organize takımlardan bir tanesi. Organizasyon zaafı olan ligimizin organize takımlarından. Savunmada ne yapacaklarını biliyorlar. İleri çıkışları planlı, son derece organize ve isteyen bir takımla oynadık. Bizim tarafımızdan da oyun yapılarına bakıldığı zaman oyunun kontrolünün daha fazla bizde olacağı, üçüncü bölgede büyük ihtimalle oyunu sürdürebileceğimiz, öne geçme ihtimalimizi de içinde barından bir oyun olarak görülüyordu. Sezonun bu döneme kadar geçen döneminde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesini çözmeye yardımcı olabilecek bir maçtı. Öne geçmeyi başarabilirsek bunu nasıl sürdürebileceğimizdi. Bugünkü oyunun en önemli kazanımı bu oldu. Öne geçmeyi başardık. Golden sonra da kendi oyunumuzu oynamaya çaba göstermemiz, ısrarlı olmamız galibiyet kadar değerliydi. Bizi bir adım daha yukarıya çıkarabilecek bir artı olarak hanemize yazmamız gerekiyor” dedi.

“Kazanmanın ötesinde oyun gücünün de geliştiğini görmek beni mutlu etti”

Seyircinin maça etkisinin büyük olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, “Maça çıkarken oyuncularla konuştuğumuz en kötü senaryo, maç içindeki oyunun kontrolü bizdeyken basit top kayıpları olursa bunlarla beraber hızlı ataklar, seyircinin oyuncularla bütünleşmesi ve bizim kendi oyunumuzu dağıtmaya doğru götürmesiydi. İlk 10-15 dakikalık periyotta kontrol bizde gibi görünmesine rağmen aynen bunu yaşadık ve seyirci gerçekten oyuncuları etkili bir şekilde itmeye başladı. Bu da bütün oyun düzenimizin ilk yarıda sağlıklı olmamasına sebep oldu. Zaman zaman oyununun kontrolünü elimize aldık. İkinci yarıya nispeten bunları düzeltme umuduyla girdik. İkinci yarı rakip kaleye daha kolay gitmeye başladık ve golü bulduk. Golden sonra da doğru oyunu oynayarak maçı bitirmeyi başardık. Kazanmanın ötesinde oyun gücünün de geliştiğini görmek beni mutlu etti” diye konuştu.



“İkinci yarı bir şeyleri yapma konusunda ısrarlı davranışlarımız meyvesini verdi”

‘Stadyumda harika bir futbol atmosferi vardı’ diyen Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Futbol yorumcularının beklentilerinin aksine taktik anlamda, saha yerleşimi, çıkışlar, geri dönüşlere bakıldığında iki takım da çok doğru şeyler yaptı. Bu doğrular fazla olduğu zaman da planlı ve düzenli oyun iki taraf adına da doğru oluyor. Doğal olarak da gol yollarında sıkıntı oluşturabiliyor. Bursa seyircisi birkaç zamandır aynı bizim taraftarımız gibi takımdan ayrı duruyordu ama iyi bir puan serisiyle beraber son derece tutkulu ve coşkulu halini sahaya yansıttı. Bu bizim oyunu kontrol etmemizi sekteye uğratabilirdi. Bu anlamda baktığınızda sahaya ilettikleri enerjiyle ilk yarıda etkili oldular. İkinci yarı bir şeyleri yapma konusunda ısrarlı davranışlarımız meyvesini verdi."



“Yüksek enerji takımı hep diri tuttu”

Bursaspor taraftarlarının kaleci Volkan Demirel’e yönelik tepkilerinin sorulması üzerine Kocaman, “Taraftarın eline ne geliyorsa sahaya atması doğru değil. Oyuncuların da bunlara karşı reaksiyon vermemesi lazım. Bu harika atmosferde bu durum hoş değil. Bugün harika bir taraftar vardı. Bugünkü maçı belki bu kadar zorlanmadan kazanmayı başarabilirdik ama bu yüksek enerji takımı hep diri tuttu. Taraftar ve takım bütünlüğü buralarda ortaya çıkıyor” diye konuştu.

“Bizim takımımızın şampiyon olacağını söylüyorum”

Bir basın mensubunun, “Bursaspor başkanı şampiyonluk adayları içinde Fenerbahçe’yi göstermedi ve oyununu beğenmediğini söyledi. ‘Transfer yaparlarsa bilemem’ dedi. Transfer yapacak mısınız?” sorusuna ise Kocaman, “Bursaspor başkanının ne söylediğini bilmiyorum ama futbol için değerlendirmesini de bir değerlendirmesinde fayda var gibi gözüküyor. Ben doğru oyunla ilgilenmeye çalışıyorum. Doğru oyunu daha ısrarlı tekrarlamaya çalışmakla ilgileniyorum. Ben başından beri bizim takımımızın şampiyon olacağını, şampiyonluğu çok istediğini ve şampiyonluk için kapasitesinin olduğunu söylüyorum. Çok anlamsız puanlar yitirdiğimizi de biliyorum. Bu seri nereye kadar sürer Allah bilir. Diğer tarafları Bursaspor başkanı ile beraber hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi.