Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 yaşındaki milli futbolcu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Arda Turan, "Kudüs hep barışın ve insanlığın başkenti olacak. Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin." ifadelerini kullandı.