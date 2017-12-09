Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray, rakipleriyle puan farkını açmasına rağmen son 3 deplasmanda kaybederek, büyük düşüşe geçti. Ezeli rakibinin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe ise son 4 haftada 12 puan toplayarak yeniden zirve yarışına ortak oldu.

AYKUT KOCAMAN'IN SUNİ PUAN FARKI YORUMU



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, "Galatasaray'la aramızdaki puan farkı suni, ilerleyen haftalarda fark kapanacak." şeklindeki açıklaması uzun süre futbol kamuoyunda konuşulmuştu. Galatasaray'ın güçlü rakiplerle oynayacağı maçlarda puan kaybı yaşayacağını ifade eden Kocaman, haklı çıktı.

Sarı-lacivertli takım, son 4 maçını kazanarak maç fazlasıyla da olsa ezeli rakibiyle aynı puana ulaştı. Ligin 11. haftasında Galatasaray, ligde 26 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 17 puanla yedinci sıradaydı.

Sarı-kırmızılı ekibin üst üste Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında kaybetmesiyle, puan farkı kapandı. Son 4 maçında; Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'u yenen Fenerbahçe 1 maç eksiği bulunan Galatasaray'la puanını eşitledi.

Bu akşam Akhisar'ı sahasında konuk edecek olan Galatasaray, kazanması durumunda Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer almaya devam edecek.



