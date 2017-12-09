Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Malatya'daki karşılaşmanın ilk 45 dakikası 4 gole sahne oldu. Perdeyi açan 6. dakikada Kadu oldu. Evkur Yeni Malatyaspor 14. dakikada Pereira ile skoru eşitlese de Göztepe yeniden öne geçmeyi bildi. 33'te Selçuk Şahin 45+2'de ise Rotman'ın golleri sarı-kırmızılı ekibe iki farklı üstünlüğü getirdi.

İkinci 45 dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı azaltma adına tüm çabasını ortaya koydu.

Dakikalar 63'ü gösterirken Leo Schwechlen, Emanuel Dening'i ceza sahası içinde yerde bıraktı ve penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına gelen Khalid Boutaib kalecinin soluna ve ters köşeye vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Golden sonra umutlanan ev sahibi takım beraberlik için Göztepe yarı sahasında baskı kurdu. Kalabalık bir savunma yapan Göztepe hata yapmadı ve üstünlüğünü korumayı bildi: 2-3.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 46 Seth), Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Rahman Buğra Çağıran, Dening, Turgut Doğan Şahin (Dk. 81 Eren Tozlu), Pereira, Boutaib (Dk. 70 Barazite)



Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kosanovic, Kadu, Leo, Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 68 Scarione), Gouffran (Dk. 64 Ömer Şişmanoğlu), Castro, Halil Akbunar, Jahovic (Dk. 82 Ghilas)

Goller: Dk. 6 Kadu, Dk. 33 Selçuk Şahin, Dk. 45+3 Rotman (Göztepe), Dk. 14 Pereira, Dk. 64 Boutaib (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Sadık Çiftpınar, Dk. 57 Boutaib, Dk. 90+4 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 67 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90 Beto (Göztepe)