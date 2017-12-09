Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, havayolu ile Erkilet Havaalanı’na geldi. Burada takımı karşılayan siyah beyazlı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için yoğun çaba harcadı. Beşiktaş kafilesi, daha sonra güvenlik önlemleriyle birlikte karayolu ile maç saatine kadar konaklayacakları otele geçti. Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma’nın hayranı olan bir genç kız ise Portekizli futbolcu ile fotoğraf çektiremeyince gözyaşlarına boğuldu. Büşra Sarıçam isimli Beşiktaş taraftarı, "Quaresma’yı görmek için sabah 11’den beri bekliyorum. Daha yakından göremedim. Çok uzaktaydı. Çağırdım ama hiç biri gelmedi" dedi.

Süper Lig’in 15 haftasında oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı yarın saat 19:30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.