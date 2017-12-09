Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakika Koman’ın ara pasında topla buluşan Oğuz Han’ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
55. dakika Bjarnason’un sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Tom’un yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
61. dakika Gökhan Süzen’in kullandığı serbest vuruşta Elâzığspor barajına çarpan top filelerle buluştu. 2-1
68. dakika Elâzığspor’da Jeffrey’in yerden sert ortasında kale çizgisinde topa dokunan Mertan maça eşitliği getirdi. 2-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Karabaş xx, Cemal Bingül xx, Bahtiyar Birinci xx
Adanaspor: İrfan xx, Gökhan xx, Magaye xx (Bahattin dk. 67 x) , Vinicius x (Abdulaziz dk. 84 x), Oğuzhan xx, Onur xx, Tevfik xx, Digao xx, Renan Diniz xx, Koman xx, Bekir x (Yener dk. 74 x)
Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Atakan, Yakup
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Elâzığspor: Sabri x, Bjarnason xx, Kadir xx (Alparslan dk. 75 x), Onur xx, Serkan x, Tatos xx (Murat dk. 87 x), Mehmet xx, Emre x (Jeffrey dk. 68), Mertan xx, Sezgin xx, Tom xx
Yedekler: Ahmet, Berk, Adem, Enes, Erman, Ali, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Goller: Oğuzhan (dk. 51), Gökhan (dk. 65) (Adanaspor), Tom (dk. 55) Mertan (dk. 68) (Elâzığspor)
Sarı kartlar: Digao, Onur (Adanaspor), Mertan, Jeffrey, Serkan (Elâzığspor)