Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı 5-0 yendi.

Ligde Sevilla'yı ağırlayan Real Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle zorlu rakibi karşısında farklı bir galibiyet aldı.

Maçın 3. dakikasında Nacho ile 1-0 öne geçen Real Madrid, 23 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Toni Kroos ve 42. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Real Madrid, bu sezon elde ettiği en farklı galibiyetle sahadan ayrıldı. Başkent ekibi puanını 31'e yükseltirken, Sevilla 28 puanda kaldı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda en son iki sezon önce, 17 Ocak 2016'da Sporting Gijon'a karşı oynadığı maçta ilk yarıyı 5-0 önde kapatmıştı.

RONALDO "ALTIN TOP" ÖDÜLLERİYLE SAHADA

Paris'te dün düzenlenen törenle kariyerinde 5. kez "Altın Top" ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo, Sevilla maçı öncesinde bu ödülünü Real Madrid taraftarı ve takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Saha içine konulan 5 Altın Top ödülünün yanına geçen Portekizli futbolcu, taraftarlar ve takım arkadaşlarınca alkışlandı. Sevilla maçı öncesine kadar La Liga'da sadece iki golü olan Ronaldo, yüksek moralini oyununa da yansıtarak attığı iki golle takımın galibiyetinde önemli paya sahip oldu. Ronaldo 76. dakikada alkışlarla oyundan çıktı ve yerini Isco'ya bıraktı.

Öte yandan, Real Madrid'in 19 yaşındaki Faslı futbolcusu Achraf Hakimi ilk 11'de sahaya çıkarak eflatun-beyazlı formayla ilk golünü attı.