Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta West Ham United, sahasında Chelsea'yi 1-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, derbi maçta alt sıralardan kurtulmaya çalışan West Ham United'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Marko Arnautovic'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, kalan dakikalarda skoru korudu ve haftayı üç puanla kapadı.

Ligde sekiz maç sonra ilk galibiyetini elde eden West Ham United, puanını 13'e yükseltirken, yedi hafta sonra kaybeden Chelsea ise 32 puanda kaldı.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic yerine göreve gelen ve West Ham United'ın başında beşinci maçına çıkan David Moyes, ilk galibiyetini aldı.