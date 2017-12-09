Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Akhisar karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakıldığı zaman ortada pozisyon yokken 2-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma şu mesajı verdim; "Ben bu maçı ikinci yarıda alacağımıza eminim". Bu inancı oyuncularıma verdim. Oyuncularım ikinci yarıda iyi bir karakter göstererek güzel bir galibiyet aldı. Bir kişi fazla oynamanın avantajını taktiksel bir değişikle değerlendirdim. Maicon'u çıkardım ve süratli Gary'yi oyuna koydum. Ofansif olarak gücümüz artsın diye bu değişikliği yaptım. Fernando zaten her yerde oynayabilen, çok üst seviye, mükemmel bir oyuncu. Hepsiyle gurur duyuyorum. Rakiplerimizin bizim sahamıza gelecek olması önemli ama bu maçları konuşmak için çok erken. Şu an önümüzde Yeni Malatya maçı var, bunu düşünmeliyiz." dedi.