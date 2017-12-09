Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Çıkışa geçerek 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cleveland Cavaliers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından konuk olduğu Indiana Pacers'a 106-102 kaybetti.

Sezonun 15'i̇nci̇, üst üste i̇se 3'üncü galibiyetine ulaşan Pacers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayan Victor Oladipo, galibiyette başrolü oynadı. Myles Turner 15, Thaddeus Young 13, Bojan Bogdanovic 10 sayı ile skora destek verdi.

Bu sezon 8'inci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Kevin Love 20 sayı ve 7 ribaunt, 14 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Durant, Warriors'ı taşıyor

Son şampiyon Golden State Warriors, sakatlığı devam eden all-star oyuncusu Stephen Curry'nin yokluğunda deplasmanda Detroit Pistons'ı 102-98'lik skorla geçerek galibiyet serisini sürdürdü.

Üst üste 6'ncı maçını kazanan Warriors'ta Kevin Durant 36 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 5 blokluk performansıyla maçın yıldızı olurken, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.

Art arda 5. maçını kaybeden Pistons'ta Avery Bradley 25, Reggie Jackson 16 sayı, Andre Drummond ise 8 sayı ve 17 ribauntla maçı tamamladı.