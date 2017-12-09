Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 83-68 yendi.

Bu sezon üst üste 4 maçtır kazanma başarısını gösteren Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Turnuvada sahasında 3. kez yenilgi gören Barcelona Lassa ise 7. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş bu galibiyetle 3. sıradaki yerini korudu, Barcelona Lassa ise 11. basamakta kaldı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği 28-22 geride tamamladı. İkinci çeyrekte çok iyi savunma yapan ve Sloukas ile Wanamaker'ın sayılarıyla farkı kapatan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Maçın üçüncü çeyreğinde İspanyol rakibine karşı 25-13 üstünlük kuran Türk takımı, final periyoduna 13 sayılık avantajla 64-51 önde girdi.

Son çeyrekte Barcelona Lassa'nın farkı azaltma çabalarına iyi oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş salondan 83-68 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Sloukas (17) oldu. Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker (16), Nunnaly (14) ve Vesely (13) de çift haneli skorlara ulaştı.

Sarı-lacivertliler geçen hafta yine bir İspanyol takımı olan Baskonia'yı deplasmanda 83-69 mağlup etmişti.

Bu arada, Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li basketbolcusu Brad Wanamaker, Avrupa Ligi'nde toplamda bin 6 sayıya ulaşarak bu organizasyonunda bin sayı barajını geçti. İtalyan oyuncu Nicolo Melli de İspanya'daki maçta 8 ribaunt alarak Avrupa Ligi'ndeki toplam ribaunt sayısını 704'e çıkardı.