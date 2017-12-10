Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında G.Saray, evinde Akhisarspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederken Ahmet Çakar, maçın ardından olay bir tweet attı.

İlk yarıda 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve Miguel Lopes'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 10 kişi kalan rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından şikeyi ima eden bir paylaşım yaptı.

Çakar, "Futbolun içinde 40 yılım gecti.Bu maçta bişeyler oldu.Hissediyorum ayrıca kaleci milan lukac ın performansından cok rahatsızım." mesajını paylaştı.

İşte o paylaşım: