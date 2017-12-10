Tarihinin en iyi dönemini yaşayan Beşiktaş’ın başarısında teknik ekip ve futbolcuların payı büyük. Ama yönetimin katkısı da ayakta alkışlanacak türden. Futbola dünyada astronomik paralar harcanırken ve futbol ekonomisi git gide büyürken, Beşiktaş çok az paralarla Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda iddialı olan bir takım haline geldi. Siyah-beyazlılar son 4 yılda transfere 51 milyon avro harcarken, sadece 2017 yılında 54,9 milyon avroluk gelir elde etti. Üstelik bu rakam ligde yine şampiyonluk gelirse, Devler Ligi’nde zaferler gelmeye devam ederse kat kat artacak. Beşiktaş bu sezon transfere sadece 7 milyon avro ayırmış, yenilgisiz lider olarak çıktığı Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki rakiplerinden Monaco 91, Leipzig 54, Porto 19 milyon avro harcamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselen ve transfere Beşiktaş’tan daha az bütçe ayıran iki takım var. İsviçre’den Basel 4,2 ,Ukrayna ekibi Shakhtar ise 2 milyon avro harcadı.
Kartal’dan ekonomi dersi!
10.12.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devler Ligi’ndeki muhtemel rakipleri astronomik paralar saçarken siyah-beyazlılar transfere 4 yılda 51 milyon avro harcadı, sadece 2017’de 54,9 milyon avro kazandı
Etiketler : Devler Ligi,
526155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526155.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
5
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
6
Kayserispor
14
7
5
2
22
16
6
26
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
14
5
2
7
26
26
0
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
15
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
16
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
17
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Trabzonspor
9.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 3 Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
9.12.2017
Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor - Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
12
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
13
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
14
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
15
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
14
5
2
7
17
21
-4
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3