Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihinin en iyi dönemini yaşayan Beşiktaş’ın başarısında teknik ekip ve futbolcuların payı büyük. Ama yönetimin katkısı da ayakta alkışlanacak türden. Futbola dünyada astronomik paralar harcanırken ve futbol ekonomisi git gide büyürken, Beşiktaş çok az paralarla Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda iddialı olan bir takım haline geldi. Siyah-beyazlılar son 4 yılda transfere 51 milyon avro harcarken, sadece 2017 yılında 54,9 milyon avroluk gelir elde etti. Üstelik bu rakam ligde yine şampiyonluk gelirse, Devler Ligi’nde zaferler gelmeye devam ederse kat kat artacak. Beşiktaş bu sezon transfere sadece 7 milyon avro ayırmış, yenilgisiz lider olarak çıktığı Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki rakiplerinden Monaco 91, Leipzig 54, Porto 19 milyon avro harcamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselen ve transfere Beşiktaş’tan daha az bütçe ayıran iki takım var. İsviçre’den Basel 4,2 ,Ukrayna ekibi Shakhtar ise 2 milyon avro harcadı.