Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle kendini bulan bordo-mavili takım, İstanbul’daki maçtan 3-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Geçtiğimiz hafta da Antalyaspor’u evinde aynı skorla deviren Trabzonspor böylelikle istikrarlı yükselişini devam ettirmiş oldu. Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Jan Durica, Okay Yokuşlu ve Uğur Demirok ile hasta olan kaleci Esteban maç kadrosunda yoktu. Mücadelenin ilk yarısı pozisyon açısından zengin değildi ancak sahada dişe diş bir mücadele vardı. Trabzonspor ilk yarı bitmek üzereyken Burak Yılmaz’ın usta işi golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer bu golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Kasımpaşa ikinci yarıya istekli başladı ve topu daha çok rakip yarı alanda kullanan taraftı.



Perdeyi Bero kapattı

Skor avantajına sahip olan Trabzonspor ise tehlikeli ani ataklar geliştiriyordu. Abdulkadir’in 63’teki pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N’Doye’un şutunda meşin yuvarlak auta gitti. Ardından Pereira’nın ortasında Burak’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi. Kasımpaşa 89. dakikada golle burun buruna geldi. Popov’un savunma arkasına attığı topla buluşan Rangel’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Onur iki hamlede kurtardı ve skorun 1-1’e gelmesini engelledi. Hemen ardından Trabzonspor cezayı kesti. Olcay ortaladı, Rodallega vurdu, Ramazan’ın müdahalesine rağmen top ağllarla buluştu. 2-0. Maçta perdeyi kapatan gol 90+4’te geldi. Pereira’nın son çizgiye inerek verdiği pası Bero gole çevirince Trabzonspor zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı: 3-0.

Kral durmuyor

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üst 4. hafta rakip fileleri havalandırdı. Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında ağları 5 defa sarsan Burak, Kasımpaşa karşısında da takımını öne geçiren golü attı. Oldukça zor ve beceri isteyen bir gole imzasını atan millî futbolcu bu sezon 13. defa sevinç yaşadı.

ÇALIMBAY TAKIMININ DURUMUNDAN MEMNUN

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada takımından övgüyle bahsetti. İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Çalımbay, “Oyuncularım maçın başından sonuna kadar hiç kopmadılar. Özellikle ikinci yarı çok iyiydik. Ligin ikinci yarısında ilk yarıda kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Şimdi 2 maçımız var. Bunları en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Her maçta üstüne koyuyoruz. Takım istediğim seviyeye yaklaşıyor” diye konuştu.

Göreve geldiğin günden itibaren çok zor maçlarının olduğunu bildiklerini söyleyen Çalımbay, “Bazı maçlarda çift forvet oynuyoruz. Skoru korumak isteseydim Rodallega’yı oyuna almazdım. Burada önemli olan şey, diğer arkadaşlarımızdan da en iyi şekilde faydalanmak. Maçları sonradan girecek oyuncular değiştirir. Bu maçta da sonradan giren oyuncuların katkısını gördük. Önemli olan bu istikrarı devam ettirmek. İnşallah iyi yerlere gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı