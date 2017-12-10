Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Geçen hafta liderlik koltuğundan düşen Galatasaray, özellikle Fenerbahçe’nin de yarışta kendini hissettirmeye başlamasıyla kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyordu Türk Telekom’da. Galatasaray, Akhisar karşısında aslında maça kötü başlamadı ve set oyununu çabuk kurdu ama sarı-kırmızılılar son bölgede rakip savunmayı açmakta başarılı olamadı. 17’de Ndiaye’nin hatalı pası sonrası topu söküp alan Olcan, önünde koşu gösteren Lopes’i gördü. Sağdan hızla ilerleyen Lopes içeriye çıkardı, Maicon araya girmek isterken topu kendi filelerine yolladı: 0-1. Golden sonra da sahadaki format değişmedi. 38’de sağdan ilerleyen Feghouli arka direğe ortaladı gelişine vuran Belhanda, tribüne nişanladı. İlk yarı bitmeden beraberlik golü arayan Cimbom, sağ kanattan etkili olmaya çalıştı. 41’de Feghouli ortaladı, kaleciden sekti Yasin’in vuruşu auta gitti.



Nefes kesen bir maç

43’te Yasin’in yerde kaldığı pozisyonda hakem Lopes’e kırmızı kartını çıkarınca Akhisar 10 kişi kaldı. İlk yarı biterken kalecinin degajında Muslera’yı açıkta gören Olcan çok uzaklardan harika aşırdı: 0-2. Devreden sonra Maicon-Rodrigues değişikliğiyle oyuna başlayan Aslan, kâbustan uyandı. 49’da Fernando ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle farkı 1’e indirdi. 51’de ise Gomis rakibini ekarte edip muhteşem vurdu ve stadı coşturdu: 2-2. Cimbom bu dakikadan sonra sadece galibiyete kilitlendi. 68’de Gomis kırmızı gördükten sonra da, Tudor Eren’i oyuna alarak hamlesini yaptı. 70’te Denayer’in çizgiden ortasında Belhanda skoru 3-2’ye taşırken, 90+4’te Feghouli son sözü söyledi: 4-2. G.Saray bu sonuçla maç fazlasıyla koltuğa yeniden kuruldu.