Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Stadı’ndaki G.Saray-Akhisar maçında dün birbirine ters duyguların yoğunlaştığı, çok ilginç dakikalar yaşandı. Maçın öncesinde geçen hafta farklı Beşiktaş yenilgisi alan G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor protesto edildi. Statta Igor Tudor’un isminin anons edilmesinin ardından Galatasaray taraftarı, Hırvat teknik adama tepki gösterdi ve tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Karşılaşmanın başlamasının ardından Akhisar’ın ilk golü gelse de sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına desteğe devam etti. Fakat Olcan Adın’ın ikinci golü tribünleri adeta çileden çıkardı. Taraftarlar önce Igor Todur’u ardından da sarı-kırmızılı yönetimi istifaya davet ederken sık sık Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

Rüzgâr tersine döndü

Cimbom büyük bir kaosun eşiğine gelmişti ki ikinci yarıda rüzgâr bir anda ters döndü. Ardı ardına gelen iki G.Saray golü bu defa sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu. Henüz 20 dakika önce istifa tezahüratları yapan tribünler bu defa, “Üç, üç, üç” diye bir gol daha istedi. G.Saray’ın 70’te Belhanda’yla bulduğu gol Türk Telekom’da coşkuya tavan yaptırdı. Feghouli’nin sayısı ise geceyi taçlandırdı, kriz rafa kalktı. İşte kırılma dakikalarıyla Türk Telekom’da yaşanan aksiyon gecesi:

0’ Tudor istifaya çağrıldı

16’ Maicon (kendi kalesine gol) 0-1

44’ Lopes atıldı, Akhisar 10 kişi

45’ Olcan Adın 0-2

45’ Tudor ve Yönetim istifaya çağrıldı

49’ Fernando 1-2

51’ Gomis 2-2

52’ Taraftarlardan ‘3’ sesleri...

68’ Gomis kırmızı kart

70’ Belhanda 3-2

90+4’ Feghouli 4-2