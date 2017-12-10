Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Galatasaray önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına karşın, 4-2 mağlup olmaktan kurtulamayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Ligdeki son galibiyetini, 8. haftada Trabzonspor'a konuk olduğu müsabakada 6-1 gibi farklı bir skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu önemli sonucun ardından yaptığı 7 karşılaşmada da 3 puan elde edemedi. Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor zaferinin ardından, Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldıktan sonra, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenildi. Beşiktaş'la golsüz berabere kalan ve Göztepe'ye 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, geçen haftaki golsüz Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından, dün de Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Son 7 maçta sadece 3 puan toplayabilen Ege temsilcisi, 15. haftayı 19 puanla tamamladı.

Gol hasreti sona erdi

Yeşil-siyahlılar, Galatasaray'a yenilmesine karşın, 4 maçtır devam eden gol hasretini ise sonlandırdı. Ligin 10. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının 59. dakikasında Paulo Henrique ile rakip ağları havalandırılması sonrası, ardından yapılan 4 maçta da skor üretemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray müsabakasının 17. dakikasında Maicon'un topu kendi filelerine göndermesiyle, 408 dakika sonra gol sevinci yaşamış oldu.