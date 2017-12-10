Galatasaray'ın Süper Lig'de dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Mariano Filho'nun sağlık durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçın 10. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak, "Yapılan MR tetkiklerinin ardından, sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi. Mariano'nun, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacağı öğrenildi.
Mariano'dan Galatasaray'a kötü haber
10.12.2017 - 16:54 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Mariano Filho, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacak.
Etiketler : Mariano Filho,Mariano Filho sakatlık,
526273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526273.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
5
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
6
Kayserispor
14
7
5
2
22
16
6
26
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
14
5
2
7
26
26
0
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
15
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
16
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
17
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Trabzonspor
9.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 3 Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
9.12.2017
Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor - Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
12
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
13
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
14
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
15
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
14
5
2
7
17
21
-4
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3