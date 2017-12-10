Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor - Başakşehir maçı özeti ve golleri ile birlikteyiz. Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir, lider olarak geldiği Sivas'ta 1-0 mağlup olarak liderliği dün Akhisarspor'u 4-2 yenen Galatasaray'a bıraktı. Ev sahibi ekibin ve maçın tek golü 17’inci dakikada Arouna Kone’den geldi. Bu sonuçla 30 puanda kalan İstanbul ekibi, zirveyi Galatasaray’a bıraktı. Haftalar sonra galibiyetle tanışan Sivasspor ise puanını 22’ye yükseltti. İşte Sivasspor Başakşehir maçı özeti golleri ve detayları...

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR MAÇI [GENİŞ ÖZET]

3. dakikada Napoleoni’nin ceza yayı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

14. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan’ın şutu yan direkten döndü. Dönen topla buluşan Kone’nin şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

17. dakikada Mert Hakan’ın ara pasında sol kanattan topla buluşan Emre Kılıç’ın ceza sahasına yerden ortasına gelişine vuran Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Clichy’nin ceza sahasına gönderdiği topla sağ kanattan buluşan Visca’nın yerden şutu kaleci Tolgahan’ın müdahalesinin ardından direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Emre Kılıç’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

61. dakikada sağ kanattan Visca’nın yerden ceza sahasına ortasında Adebayor müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

67. dakikada Kone’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç’ın yerden şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

79. dakikada Adebayor’un kafa ile ceza sahasına indirdiği topta Kerim’in bekletmeden şutu kaleci Tolgahan’ın kucağında kaldı.

83. dakikada Mahmut ile paslaşan Visca sağ kanattan girdiği ceza sahasında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+4. dakikada rakibiyle girdiği pozisyonda Kone ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLUR

Demir Grup Sivasspor'un Fransız oyuncusu Thievy Bifouma, Süper Lig'de bugün sahalarında 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak, yeni bir galibiyet serisi başlatmayı arzuladıklarını söyledi. Kırmızı-beyazlı kulübün sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği forvet oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık periyodun takımı adına genelde olumlu geçtiğini bildirdi. Ligin 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir'i yenerek kötü gidişe son vermek istediklerini belirten Thievy Bifouma, şunları kaydetti: "Medipol Başakşehir maçı bizim için bir dönüm noktası olur. Üç maçlık mağlubiyet serisini unutturmaz belki ama yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olabilir. Umarım Medipol Başakşehir maçını kazanırız. Bu maçta da taraftar desteğine ihtiyacımız var, bizi desteklemeye devam etsinler. Gün geçtikçe maçlarımıza daha kalabalık bir kitle geliyor. Bizleri çok mutlu ediyor. Taraftarlarımız bize enerji katıyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz."