Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen millî oyuncu Cedi Osman, Cleveland'daki Quicken Loans Arena'da oynadıkları Philadelphia 76ers karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Philadelphia 76ers karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden 22 yaşındaki millî basketbolcu, "Philadelphia 76ers çok iyi oynadı. Dünkü mağlubiyetten sonra evimizde galip gelmek istiyorduk, kazandık. Takımın morali iyi durumda. Aynı şekilde devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Türk halkının desteği moral kaynağı

NBA'e adapte olmakta zorluk yaşamadığını ifade eden Cedi Osman, "Takım arkadaşlarım ve antrenörlerim geldiğim günden itibaren çok yardımcı oldu. Hiç yabancılık çekmedim diyebilirim. Herkes çok sıcak ve iyi niyetli bir biçimde bana yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Türk halkının kendisini takip etmesinden mutluluk duyduğunu belirten millî basketbolcu, "İnsanların beni desteklemesi, gece kalkıp beni izlemesi çok gurur verici bir durum. Türk halkının desteği bana inanılmaz moral oluyor. Maçlara ona göre çıkıyorum. O yüzden herkese beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de basketbolumla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyorumdur." diye görüşlerini aktardı.

"Basketbolu bırakana kadar NBA'de oynamak istiyorum"

Efsanevi basketbolcu LeBron James ile aynı sahayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğa değinen Cedi Osman, "O, genel olarak herkese yardımcı olan birisi. İnanılmaz bir lider ve oyuncu. Ben de onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Ondan öğrenecek çok şeyler var." şeklinde görüş belirtti.

Genç yaşta başarılı bir kariyere ulaşmasının hedeflerini nasıl şekillendirdiği sorusu üzerine Cedi Osman "Genel amacım basketbolumu sürekli geliştirmek ama asıl hedefim NBA'de kalıcı olmak. Basketbolu bırakana kadar NBA'de oynamak istiyorum." cevabını verdi.

FIBA'nın sezon içi millî takım maçları kararı

Cedi Osman, FIBA'nın sezon içi millî takım maçları kararını ise şöyle değerlendirdi:

"Bütün oyuncuları zor durumda bırakan bir uygulama. Hiçbir takım as oyuncularıyla oynayamadı. Basketbolcular, oynadıkları kulüpler ve millî takımlar arasında kalıyor. Bu da onları olumsuz şekilde etkiliyor ama sonuçta karşılaşmalar oynanıyor. Türkiye'nin maçlarını yakından takip ediyorum. İkide 2 yaptık. İnşallah şubat ayındaki maçları da kazanarak Dünya Kupası elemelerinde en iyi şekilde ilerleriz."