Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga'nın 15. haftasında alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Köln ile Freiburg karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Freiburg, 3-0 geriden gelip son 5 dakikada bulduğu penaltı golleriyle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Köln, 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Freiburg 3 puanı alan taraf oldu. Köln, 15. hafta geride kalırken galibiyetle tanışamadı.

Köln'ün karşılaşmadaki gollerini 8. dakikada ve 29. dakikada Lukas Klünter, 16. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Freiburg'un galibiyet gollerini ise 39. dakikada, 90. dakikada penaltıdan ve 90+5. dakikada penaltıdan Nils Petersen, 65. dakikada Janik Haberer attı. Freiburg'ta Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Freiburg puanını 15'e çıkarırken, Köln 3 puanda kaldı.

Freiburg gelecke hafta sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek. Köln ise gelecke hafta deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak.