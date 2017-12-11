Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu, Trabzonspor'un galip geldiği son 4 lig maçında attığı 6 golle takımının çıkışa geçmesini sağladı. Sakatlıklar nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen, bir karşılaşmayı da yarım bırakan Burak, 12 maçta alınan 25 puanın 17'sine katkı yaptı